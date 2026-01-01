Руският президент Владимир Путин заяви на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха световните агенции.

Путин заяви също, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.

От своя страна Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на "едностранчивостта" във външната политика на САЩ.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток.

Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.

Отношенията между Русия и Иран през последните години се задълбочиха значително на фона на общото им противопоставяне на политиката на САЩ и западните държави. Москва и Техеран разшириха сътрудничеството си в икономиката, енергетиката, отбраната и транспорта, а през януари 2025 г. подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство.

Русия се стреми да запази тесните си отношения с Иран, въпреки напрежението в Близкия изток и западните санкции срещу двете държави. За Техеран Москва е важен политически и икономически партньор, особено на фона на продължаващата конфронтация със САЩ.

Путин и Пезешкиан се срещат редовно в рамките на международни форуми, като ШОС и БРИКС. Двете страни определят отношенията си като стратегически и настояват за изграждането на по-многополюсен световен ред, в който влиянието на САЩ да бъде ограничено.

ШОС е основана през 2001 г. от Китай, Русия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан. Организацията постепенно се разшири и днес включва и Иран, Индия, Пакистан и Беларус, превръщайки се в един от най-значимите политически и икономически блокове извън западните съюзи.