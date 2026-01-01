Институтът за психично здраве и зависимости на Нидерландия разпространи сигнал за „червен тревога“ относно таблетки екстази с форма на главата на Доналд Тръмп, които се появиха на пазара. Учените предупреждават, че те могат да бъдат смъртоносни, предаде Би Би Си.

В Нидерландия употребяващите наркотици могат да донесат за тестване психоактивни вещества, които са им били продадени. Институтът „Тримбос“, разположен в Утрехт, съобщи, че през август няколко такива хапчета са били получени в центровете за тестване и е установено, че съдържат „много високи“ нива на химикала пара-метоксиметамфетамин (PMMA).

„Не използвайте това хапче при никакви обстоятелства“, се казва в предупреждението на института. В изявлението се отбелязва, че лекарството може да причини „прегряване на тялото с потенциално фатални последици“.

Институтът публикува снимки на хапчета с лицето на Тръмп от едната страна и думите „Тръмп“ и „NL“ от другата.

PMMA е вещество, подобно на MDMA (метилендиоксиметамфетамин), активната съставка в повечето хапчета екстази.

„Ефектът обаче се проявява по-късно и стимулиращият ефект често липсва“, съобщава Институтът Тримбос. „Това увеличава риска от предозиране.“

Потребителите са предупредени, че могат да изпитат гадене, учестен пулс и гърчове в рамките на няколко часа след приема на хапчетата.

Същевременно говорителката на института „Тримбос“ Аник Гроутюис заяви, че все още не са съобщени смъртни случаи или сериозни последици за здравето сред потенциални потребители.

Въпреки че производството, продажбата и употребата на екстази са незаконни в Нидерландия, доклад на правителството от 2024 г. отбелязва, че веществото „остава доста популярно като парти наркотик“. В доклада се отбелязва също, че през 2022 г. „рекордните 550 000 души“ са употребили наркотика поне веднъж.

Това не е първият път, в който чертите на лицето на Доналд Тръмп се използват като вдъхновение за формата на хапчетата екстази.

През 2017 г. германската полиция конфискува приблизително 5000 таблетки екстази с цвят на морков, оформени като главата на американския президент. Полицията отбелязва, че хапчетата са били рекламирани онлайн под лозунга „Тръмп прави купоните отново страхотни“.|