Държавният глава Илияна Йотова разговаря на „Дондуков“ 2 с Вяра Трифонова и Виктор Цветанов, които са български младежки делегати към Организацията на обединените нации. Избраните чрез национален конкурс младежи с мандат от 18 месеца се включват в официалната българска делегация в работата на Третия комитет на Общото събрание на ООН и на Комисията за социално развитие към Икономическия и социален съвет на ООН. Вяра Трифонова и Виктор Цветанов се срещат с младежи в цяла България и се запознават с техните позиции по редица въпроси, които впоследствие представят на национално и международно ниво.

„Вашата задача е изключително отговорна – да представяте България на високо равнище, да дръзнете да кажете на света какво вълнува младите хора и как те виждат неговото развитие“, обърна се президентът към младежките делегати. Йотова отново изрази категоричната си позиция, че младежката политика не може да се създават и да бъдат работещи без участието на младите хора.

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„Младите хора не са потребители на политиката, а нейно активно ядро“, посочиха от своя страна Вяра Трифонова и Виктор Цветанов. Двамата делегати благодариха на президентската институция за желанието за диалог и за подкрепата.

Вяра Трифонова и Виктор Цветанов запознаха Илияна Йотова с мащабната анкета, която са провели сред българската младеж. Тя показва, че младият човек е започнал да гледа доста песимистично за бъдещето, да изпитва тревога и страх от това, което предстои. В тази връзка акцент в разговора бяха мирът и сигурността като най-важните приоритети на днешния свят, както и ролята на международните организации за тяхното постигане и поддържане. Президентът акцентира върху отсъстващия Европейски съюз при решаването на конфликтите в Украйна и Близкия изток, последствията от които търпи самият той.

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На срещата на „Дондуков“ 2 беше обсъдена необходимостта от засилване на контакта на младежите с институции в България, за да се вземат предвид техните позиции и предложения по въпроси, които ги касаят. Дискутирани бяха проблемите пред функционирането на младежките центрове в България, които са ключови места за развитието на младежите и младежката политика.

Разговорът се проведе в навечерието на 81-вата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации, в която България ще бъде представена от държавния глава Илияна Йотова.