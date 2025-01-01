Бъдещето принадлежи на тези, които действат, а България действа заедно със своите младежи, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на среща на високо равнище за отбелязване на 30-та годишнина от Световната програма за действие за младежта, която се проведе в рамките на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

В изказването си министърът отбеляза, че идеите, енергията и решителността на младежите са незаменими за изграждането на по-справедлив свят. Вярваме, че когато младите хора са овластени да действат, те се превръщат в катализатори на прогреса – не само за своето поколение, но и за всички, посочи Гуцанов.

Пред делегатите министърът отбеляза важността на личния пример в развитието на младежките политики. Той разказа, че преди 20 години, като председател на Общинския съвет във Варна, са създали младежки Общински съвет. Част от тези хора днес са лидери, които определят бъдещето на България. Така разбираме ние младежката политика, посочи той.

Гуцанов увери делегатите на ООН, че България се присъединява към Европейския съюз за смислено участие на младежите и е готова да работи с всички държави членки и Службата на ООН за младежта за постигането на напредък в Глобалната програма за младите хора. Младежите са не само архитектите на утрешния ден, но и важни партньори в оформянето на настоящето, каза в заключение министърът.

Във форума участваха представители на държави членки на ООН, специализирани агенции, младежки организации, неправителствени организации, академични институции, представители на уязвими групи и на частния сектор. Целта на срещата бе да се засили политическият ангажимент към младежките политики и програми, като се постави акцент върху пълноценното участие на младите хора в процесите на вземане на решения, съобщиха от министерството.

Вчера Гуцанов участва в официалното обявяване на Глобалната харта за реформа в грижата за децата. Инициативата, която е на вицепремиера и министър на правосъдието на Великобритания Дейвид Лами, цели извеждането на децата от институции и настаняването им в семейна среда.