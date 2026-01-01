Песъчинки, утайки и по-силно замътване на водата временно може да се появят във водопроводната мрежа в Твърдица. Причината е извършената дезинфекция на двете камери на водоизточника, който захранва града, съобщиха от Община Твърдица.

От общината посочват, че промените във водата са свързани с извършената дезинфекция и последвалото промиване на водоснабдителната система.

От „ВиК – Сливен“ препоръчват на жителите да почистят филтрите и цедките на смесителите и батериите в домовете си. След това водата трябва да бъде оставена да тече по-продължително време, докато видимо се избистри.

При необходимост филтрите трябва да бъдат почистени повторно след промиването на системата.

Проблемите с качеството на водата в Твърдица започнаха да се отчитат в края на август. На 26 август от РЗИ – Сливен съобщиха за несъответствие по микробиологични показатели във водата в източната зона на града и препоръчаха тя да не се използва за пиене и готвене.

На 29 август водоснабдяването в цяла Твърдица беше временно преустановено.