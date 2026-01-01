Бали горят в стопански двор в село Марково, община Братя Даскалови. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в 10:20 часа днес. На място работят три екипа пожарникари. Към момента огънят вече не се разпростира и се работи по локализирането му.

Потушени са 125 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.

Екипите на пожарната са реагирали на 180 сигнала за произшествия. При пожарите за денонощието има двама пострадали.

С преки материални щети са 27 пожара, от които осем са били в жилищни сгради. Без материални щети са 98 пожара, от тях 58 са горели в сухи треви и храсти.

Извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи.