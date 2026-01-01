Кола се вряза в магазин и рани жена във Варна.

Инцидентът е станал около 12:00 часа близо до Колхозния пазар. По непотвърдена информация на шофьора му е прилошало.

Той губи управлението на автомобила си и в резултат се качва на тротоара пред магазин за плодове и зеленчуци.

nova.bg/Ивомира Пехливанова

В същия момент там се е намирала жена, предава NOVA . Тя е с контузия на китката и тазобедрената става, без опасност за живота, съобщиха от ОД на МВР.

В резултат на удара шофьорът е получил гръдна травма. И двамата са откарани в лечебно заведения.

На 22 декември миналата година при подобен инцидент, отново на Колхозния пазар във Варна, кола се качи на тротоара и блъсна две жени, които починаха в резултат на травмите си.