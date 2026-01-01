Осем души са задържани при полицейска операция, при която е предотвратена сделка с недвижим имот с използване на неистински документи. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Информацията за предстоящата сделка е получена в СДВР на 10 август.

Предотвратен е опит за извършване на сделка с имущество на починала жена - апартамент в центъра на София.

Стойността на апартамента е доста голяма, посочи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

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Починалата жена има наследник – нейна племенница, която е поставена под пълно запрещение и е настанена в дом за социални грижи в Смолян.

Задържаните са български граждани - пет мъже и три жени. Възрастта на задържаните варира между 21 години - каквато е възрастта на купувача на имота, и 72 години - възрастта на продавача.

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Към момента данните за престъпна дейност сочат само към продавача. Не е ясно дали купувачът е знаел за измамата или е станал жертва.

Продавачът на имота и двама души, които го съпровождат по време на сделката имат предишни криминални прояви - кражби, обсебване, управление на МПС под въздействие на алкохол, а едно от лицата дори е предоставило неверни данни за ползване на средства от бюджета на ЕС. Те са и осъждани.

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"Интересното е, че българският гражданин, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско саморъчно написано завещание от жена, починала през 2008 г. Въпросният извършител през 2020 г. обявява самото завещание пред нотариус във Враца. След това получава нотариален акт, а след получаването му продава част от земите, които е придобил с фалшивото завещание, на територията на Козлодуй. Днес той прави опит с фалшивото завещание да продаде имот в центъра на София. Интересно е и че през 2022 г. полицаи се усъмняват в истинността на завещанието и започват проверка. Образувано е досъдебно производство, в хода на което се потвърждава, че завещанието е неистинско. На лицето, направило опит да продаде имота днес, тогава е наложена глоба в размер на 1000 лв." Това каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), главен комисар Николай Пелтеков.

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Дали са замесени служители от други институции и какво се е случило със земите на територията на Козлодуй, които са били продадени с фалшивото завещание, ще бъде установено в рамките на досъдебното производство, което предстои да бъде образувано, каза още Пелтеков.

Това е третата предотвратена имотна измама от началото на година в София, отбеляза той.

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По думите му от страна на нотариуса, където е трябвало да се извърши сделката, получават пълно съдействие. Нотариалната кантора няма отношение към престъпната дейност.