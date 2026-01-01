Единият от непълнолетните, задържани в края на август за убийството на Младежкия хълм в Пловдив, е обжалвал ареста си. Това потвърдиха за БТА от съда. Младежът е на 16 години. Той, заедно с други двама - на 17 години, бяха привлечени като обвиняеми и задържани за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев в края на август.

Жалбата на 16-годишния ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив в четвъртък.

На 28 август Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени за убийството, извършено в съучастие с още петима младежи. Така обвинените за убийството са общо осем - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража".