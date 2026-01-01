Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който осигурява на данъчните служители достъп до информация за ползвателите на криптоактиви, беше приет от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание на второ гласуване.

Законовите промени предвиждат данъчните служби в Европейския съюз и партньорските страни да имат възможност да обменят помежду си информация за лицата, които търгуват с криптоактиви за целите на данъчното облагане. За да отговорят на тези изисквания от своя страна компаниите за криптоактиви трябва да се регистрират и да предоставят информация в една държава членка.

Текстовете въвеждат в националното законодателство изисквания на европейски директиви в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели.

На първо четене: Данъчните ще получават информация за притежателите на криптовалути

Законопроектът предвижда доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер.

Според законопроекта доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна.

С предложение, внесено между първо и второ четене от Константин Проданов от „Прогресивна България“, се предвижда тримесечен срок от обнародването на този закон, в който предоставящите информация доставчици на услуги за криптоактиви и финансовите институции да изпълнят задълженията си за комплексна проверка по отношение на ползвателите на криптоактиви. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова разясни, че тази поправка се налага, тъй като европейската директива е влязла в сила от 1 януари тази година и без подобен срок за привеждане в съответствие, доставчиците на услуги за криптоактиви биха се оказали в нарушение на закона, който влиза в сила със задна дата, а именно от 1 януари 2026 година.

Комисията по бюджет и финанси единодушно отхвърли текстове в проектозакона, които предвиждаха министърът на околната среда и водите и директорите на съответните регионални инспекции по околната среда и водите да бъдат включени сред институциите, които могат да искат разкриване на осигурителна информация. Още на първо гласуване на законопроекта, бе повдигнат въпросът дали тези текстове в закона са оправдани, като на днешното заседание председателят на бюджетната комисия Константин Проданов уточни, че са получени становища между първо и второ четене от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на финансите. Според становището на финансовото ведомство на този етап няма необходимост представителите на МОСВ да разполагат с възможност да искат разкриване на осигурителна информация, поради което тези текстове отпаднаха от законопроекта.

Чрез законопроекта се въвеждат в националното законодателство и изискванията на европейска директива относно автоматичния обмен на информация, свързани с допълнителния данък на големите мултинационални групи предприятия. Други промени, предвидени в законопроекта, са по отношение на трансферното ценообразуване, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС коментира по време на заседанието, обръщайки се към зам.-министъра на финансите Людмила Петкова, дали в резултат на всички тези промени през годините в ДОПК не е назряла необходимостта финансовото министерство да пренапише закона наново. В отговор Петкова заяви, че е съгласна с тази препоръка, тъй като първоначално ДОПК е приет като закон, който включва основните функции на НАП, а текстовете, относно обмена на информация нарушават цялостната структура на закона. Тя посочи, че е коментирана с НАП възможността за създаване на нов закон, посветен на обмена на информация за данъчни цели, където да влязат всички тези текстове.

В началото на заседанието на Комисията по бюджет и финанси бе одобрен без дебат и Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. Комисията одобри законопроекта с 18 гласа „за“, без нито един глас „въздържал се“ и „против“. Промените са свързани с административното сътрудничество и обмена на данъчна информация между държавите страни по Конвенцията, включително възможността за централизирано подаване и обмен на информация за глобалното минимално облагане. Промените предвиждат включване на първичния, вторичния и националния допълнителен данък в приложното поле на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси.