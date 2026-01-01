На първо четене парламентът прие промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които предвиждат данъчните да разполагат с информация за ползвателите на криптовалути. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше приет със 136 гласа „за“, четири гласа „против“ и десет – „въздържал се“.

Кабинетът одобри промени в Данъчно-осигурителния кодекс

Със него се предлага въвеждането в българското законодателство на две директиви на Европейския съюз (ЕС) в областта на обмена на информация за данъчни цели. Разпоредбите на директивите е следвало да бъдат транспонирани от държавите членки до 31 декември 2025 година. Основната им цел е противодействието на укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане, както и усъвършенстването на правилата за прозрачност в данъчната област чрез подобряване на функционирането на административното сътрудничество между държавите членки.

Промените целят данъчните служби в ЕС и партньорските страни да имат възможност да обменят помежду си информация за лицата, които търгуват с криптоактиви, за целите на данъчното облагане. За да отговорят на тези изисквания от своя страна компаниите за криптоактиви, трябва да се регистрират и да предоставят информация в една държава членка.

Според законопроекта доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна. Това включва, получената обща брутна сума в резултат на реализирани сделки, броят на изтъргуваните единици, броят на сделките по придобиване или продажба на криптоактиви срещу фиатни валути, както и сделките, реализирани само в криптовалути. Информацията ще трябва да се предоставя веднъж годишно по електронен път в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася, пише в законопроекта.

Други промени, предвидени в законопроекта, са по отношение на трансферното ценообразуване, чрез които в националното законодателство се въвеждат стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Депутатите приеха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде намален от седем дни на пет.