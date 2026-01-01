Водният режим в пернишкото село Расник се очаква да бъде облекчен след монтирането на нов трансформатор за помпената станция, която снабдява населеното място с вода. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД-Перник.

Помпената станция „Зли дол“ вече работи, след като повреденият трансформатор е бил подменен. От водоснабдителното дружество посочват, че основната причина за въведения режим остава ниският дебит на водоизточника, но аварията на трансформатора допълнително е усложнила ситуацията.

Водният режим в Расник е въведен със заповед на кмета на Перник от 8 август тази година. Жителите на селото са на воден режим от продължително време, като недостигът на вода се е задълбочил след излизането от строя на помпената станция, посочва управителят на „ВиК“ ООД Перник Стоян Цветанов, цитиран в съобщението на дружеството. По думите му ВиК е предприело действия за подмяна на изгорялото съоръжение във възможно най-кратък срок.

Екипите на ВиК продължават да проверяват техническото състояние на оборудването в обслужваните от дружеството помпени станции. Работи се и по подмяната на амортизирани части и съоръжения с висока степен на аварийност с цел да бъдат предотвратени бъдещи прекъсвания в работата им, посочва Цветанов.

Той отбелязва още, че през последните пет години не е извършвана профилактика на електрическите съоръжения, които осигуряват трансформацията на електроенергията от високо към ниско напрежение за помпените станции. Според управителя на дружеството това показва недостатъчна грижа за активите на ВиК.

ВиК обслужва 82 066 потребители от територията на областта. От тях 4006 са юридически лица и 78 060 - физически.