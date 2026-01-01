Девет случая на западнонилска треска са регистрирани в Нидерландия през последните седмици, съобщиха здравните власти. В страната вече има и един починал от заболяването.

Повечето от случаите са диагностицирани в болници, съобщи Националният институт за обществено здраве и околна среда (RIVM).

„Тези пациенти са се заразили с вируса след ухапване от инфектиран комар. Заразяванията са станали в провинциите Утрехт, Северен Брабант, Северна Холандия и Южна Холандия“, посочи институтът, цитиран от АФП.

На 26 август RIVM съобщи за смъртен случай от западнонилска треска, като към онзи момент в страната бяха регистрирани общо три случая през 2026 г.

При повечето заразени заболяването протича с грипоподобни симптоми, но може да причини и тежки неврологични усложнения. Няма налична ваксина за масова употреба или превантивно лечение.

Северна Македония е съобщила за най-малко пет смъртни случая от западнонилска треска тази година. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията към 26 август близо 900 случая са регистрирани в най-малко 15 европейски държави.