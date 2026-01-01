Потвърден е първият за тази година случай на заразяване с вируса на западнонилска треска в Албания като заразата е установена в югоизточния регион Корча, съобщи за агенция АТА позовавайки се на информация от министерството на здравеопазването и социалната защита на страната.

Случаят е бил идентифициран в начлото на август в рамките на засиления национален мониторинг за вируса, допълва агенцията.

Според данните, от януари насам са били тествани 30 проби от съмнителни случаи, като досега всички те са били отрицателни. Заразеният пациент в Корча е първият потвърден случай в Албания за 2026 г., са уточнили от здравното министерство.

Институтът по обществено здраве продължава епидемиологичния контрол, провежда ентомологични проучвания около потвърдения случай и следи развитието на обстановката, отбелязва агенцията.

Според АТА, инфекции с вируса на Западнонилска треска са регистрирани в страната и през изминалите години, като през 2024 г. властите са съобщили за 107 потвърдени и 50 вероятни случая, докато през 2025 г. са били установени два потвърдени случая, по данни от министерството.

Вчера сръбските власти съобщиха за нови пет случая на заразени с вируса. Общият брой на потвърдените случаи в страната са 11.

Европейски експерти поискаха по-строги мерки за борба с комарите, тъй като до момента западнонилската треска се е разпространила в 12 държави като Италия, Румъния и Гърция са най-засегнатите страни.

Потвърдените до момента случаи в Италия са над 300. В Гърция са над 150 като починалите след усложнения пациенти са 13.

Западнонилската треска е трансмисивно вирусно заболяване при хора и животни. Болестта се предава основно чрез ухапване от заразени комари, които са преносители на вируса. Най-честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни болки и в някои случаи обрив. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки или умерени симптоми, но в редки случаи заболяването може да доведе до сериозни неврологични усложнения като менингит или енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.