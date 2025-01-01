Увеличават се случаите на заразени със западнонилска треска в Гърция. Двама са починалите в последната седмица, предава БНР.
В последната седмица двама са починали и осем са настанени в болница със западнонилска треска.
От началото на годината вирусът взе седем жертви, съобщават от здравното министерство.
Регистрирани са случаи в 20 района на страната. Повечето от тях са в селата около Атина и Централна Гърция.
Топлото време създава условия комарите за пренасят вируса, коментират лекарите.
Според доклада на здравната организация вероятно заразените са много повече, но нямат симптоми и не се обръщат за лекарска помощ.
Починалите са на възраст над 65 години и имат хронични заболявания.
Здравните власти препоръчват дори и при слаби симптоми хората да се изследват, за да получат бърза медицинска помощ.
Препоръчва се да се ползват репеленти, както и мрежи против комари, а също да се избягват места, където има застояла вода.