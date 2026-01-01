Словашкият премиер Роберт Фицо пристига днес на официално посещение в България, където ще се срещне с министър-председателя Румен Радев. Двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международния дневен ред.

В 10:30 часа на пл. „Св. Александър Невски“ Румен Радев ще посрещне словашкия си колега с официална церемония.

По-късно двамата премиери ще проведат среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Словакия.

Около 12:00 часа Румен Радев и Роберт Фицо ще направят изявления пред медиите.