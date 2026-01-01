Задържаха двама мъже за 72 часа по обвинения за разпространение и за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Те са задържани след операция, реализирана под надзора на прокуратурата, от служители на отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР-Варна.

Спипаха плик с марихуана на покрива на къща в Ботевград (СНИМКА)

Единият от тях - 36-годишен мъж е обвинен за това, че като действащ фармацевт в болнично заведение във Варна, е придобил и държал с цел разпространение 4986,5 грама марихуана.

В него са намерени и 2,10 грама кокаин. Другият мъж - на 46 г., руски и български гражданин, е привлечен към наказателна отговорност за разпространение на забранени субстанции.

На 1 септември на улица в града, непосредствено, след като реализирали сделката с горепосоченото количество марихуана, двамата са били хванати.

При спецакция в Пловдив: Спипаха дилър с над килограм амфетамин (СНИМКИ)

В хода на разследването е установено, че 36-годишният фармацевт получил от 46-годишния мъж сак, в който се съдържали малко под 5 кг наркотик. При последвалите процесуални действия у по-младия мъж е било намерено и пакетче с кокаин.

Работата по документиране и доказване на извършеното престъпление продължава и към момента. Предстои да им бъде поискан постоянен арест.