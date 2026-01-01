Спипаха над килограм амфетамин при специализирана операция в Пловдив, съобщиха от ОД на МВР.

ОД на МВР-Пловдив

Акцията е проведена в края на миналата седмица от служители на отдел „Криминална полиция“.

Спипаха дилър на кокаин в Разградско (СНИМКИ)

На входа на Пловдив откъм Пазарджик, съвместно с колегите им от секторите „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“, разследващите задържали 30-годишен водач на автомобил.

При претърсвания в колата и на адреса на криминално проявения мъж, е открит повече от килограм амфетамин и електронна везна със следи от него.

ОД на МВР-Пловдив

Конфискувани са и приблизително еднакви количества от около 58 грама марихуана и метамфетамин, мобилен телефон и парична сума в евро и други веществени доказателства.

Мъжът е привлечен като обвиняем и му е постановен постоянен арест.