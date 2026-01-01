Спипаха 47-годишен дилър на кокаин в Разградско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Разград

На 23 август на главен път I-2 - в района на село Ушинци е спрян за проверка автомобил, управляван от мъжа от Варна.

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ОД на МВР-Разград

Открити са различни разфасовки с 30 грама кокаин. Мъжът е задържан за 72 часа. Криминалистите от ОД на МВР-Разград са потърсили съдействие от служители на ОД на МВР-Варна за установяване на имоти, обитавани от задържания.

ОД на МВР-Разград

При извършените на 24 август съвместни действия на адрес във Варна са иззети 1,185 килограма кокаин и над 6000 евро в различни банкноти.