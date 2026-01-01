Служители на ВиК предприеха действия по спиране на водоснабдяването на пет от незаконните постройки в местността „Баба Алино“ край Варна.

Мярката е поредна стъпка от действията на Община Варна срещу незаконното строителство в района. Кметът Благомир Коцев вече е подписал три нови заповеди за премахване на незаконни строежи, с което общият им брой достига 19.

Административният съд във Варна образува ново дело заради спирането на тока в „Баба Алино“

По думите му още четири заповеди се очаква да бъдат готови в следващите дни. Предстои ВиК и „Енерго-Про“ да приключат обследването на незаконните присъединявания на обектите към електроразпределителната и ВиК мрежата. След това ще бъдат предприети действия за ограничаване на физическия достъп до незаконните обекти.

БГНЕС

На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат поставени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти. По думите на Коцев тези действия са изискване на закона.

Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно възстановяване на тока в „Баба Алино“

Междувременно Административният съд във Варна отказа да разпореди незабавно възстановяване на електрозахранването към имоти на „Форест клуб Варна“ ООД в „Баба Алино“. Съдът е приел, че действията на „Електроразпределение Север“ АД имат валидно правно основание и не са незаконосъобразни.

БГНЕС

Искането за възстановяване на тока беше внесено, след като на 27 август електрозахранването към част от постройките в комплекса беше прекъснато.