Административният съд във Варна образува ново дело по искова молба на „Форест клуб Варна“ ООД за незабавно възстановяване на тока и водата в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно възстановяване на тока в „Баба Алино“

Съдът вече се произнесе веднъж по тази тема, като отхвърли жалба на дружеството срещу принудителното прекъсване на тока и водата. Разпорежданията на „Електроразпределение Север“ АД и „ВиК Варна“ ООД са издадени на база заповед на Общината от 1 септември 2025 г.

Тъй като съдът прие, че действията на двете дружества са правомерни, сега „Форест клуб Варна“ ООД твърди, че след издаване на акта строителните работи са окончателно приключили.

Според дружеството липсва продължаващ строителен процес, който да подлежи на спиране, а прекъсването на захранването към завършени и обитаеми сгради е незаконосъобразно.

Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев съобщи във Фейсбук, че е издал нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността "Баба Алино". Разпорежданията са вече 19, а още четири ще бъдат готови до няколко дни.

Без предупреждение: 30 семейства останаха без ток в „Баба Алино“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

След като приключи обследването на незаконното присъединяване на обектите към снабдяването с ток и вода, ще се пристъпи и към ограничаване на физическия достъп до тях, посочва кметът.

По думите му, на вратите на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти. Коцев изтъква, че тези действия се изискват от закона, който обаче позволява и „на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел“.