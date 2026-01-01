Миньорите от „Мини Марица-изток“ се обявиха против предлаганите от Министерството на енергетиката структурни реформи и преструктуриране в областта на енергетиката. Това съобщиха председателите на двете синдикални организации в дружеството Бисер Бинев, председател на Фирмена синдикална организация „Подкрепа“ и Георги Господинов, председател на Дружествена синдикална организация на КНСБ на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Стара Загора.

„Плановете на Министерството на енергетиката повече отговарят на някакви заложени изисквания от Европейската комисия, а не как и по какъв начин комплексът да продължи да съществува“, посочи Бинев.

ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и „Мини Марица-изток“ ЕАД са обединени в „Холдинг Марица Изток“, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по-рано днес пред бТВ. По думите ѝ вече е изготвена стратегическа рамка за новия холдинг, която осигурява устойчива перспектива пред двете дружества, включително покриване на задълженията и финансовото им оздравяване.

„Това за нас е първото притеснение, защото настоящият Български енергиен холдинг (БЕХ) донякъде беше гарант за съществуването ни в капацитета ни до момента - основно с даване на заеми, включващи не само заплати за миньорите, а и инвестиции, за да може да си изпълняваме задълженията и да поддържаме в нормални параметри енергийната система“, каза синдикалистът. Според Бинев всички реформи, които се случват в момента и бизнес плановете на новия холдинг, които се представят, както и новите бизнес програми на дружествата, които ще бъдат в него, са нереалистични. „Те са нереалистични във вида, в който са и не гарантират по никакъв начин нормалното съществуване на комплекса „Марица-изток“. Той подчерта, че към момента няма отговор на въпроса дали е гарантирано финансирането на комплекса.

Според Бинев в момента ставаме свидетели на унищожаване на българската енергетика, отколкото на подобряването й. „Ние сме на мнение, че самите реформи и преструктуриране няма да доведат до нищо друго, освен до евентуалното раздържавяване на комплекса. Мислим, че се работи в тази посока“, каза синдикалният лидер на „Подкрепа“ при „Мини Марица-изток“ ЕАД.

„Искаме гаранции точно и ясно до 2038 година как ще се финансира дружеството“, каза и Георги Господинов, председател на Дружествена синдикална организация на КНСБ при „Мини Марица-изток“ ЕАД. И обясни, че инвестиционните планове, които се представят, са пожелателни, а за всичко, за да се случи, трябва да се иска нотификация от Европейската комисия.

Миньорите посочиха още, че за периода 2026-2036 година се очаква мините да предоставят 14 млн. тона въглища годишно, а работещите да останат до 3300. Те заявиха, че са готови с всички законови средства да защитят работните си места.