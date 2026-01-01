В отсечката от турската граница до Солун полицията извършва постоянни проверки на колите. Проверяват документите на пътуващите, за да не се превозват нелегални мигранти.

При такава акция е арестуван 53-годишен българин, който е превозвал в колата си нелегални мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция, пише БНР .

Единият от мигрантите е бил скрит в багажника. За час в същото направление е арестуван и 37-годишен сръбски гражданин.

Българинът не е оказал съпротива при полицейската проверка.

Той е предаден на прокуратурата и ще бъде съден за трафик на хора. Присъдата задължително включва затвор в зависимост от броя на превозваните мигранти, коментират юристи.

Конфискувана е колата му, телефони и пари в брой.