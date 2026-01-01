Ариана Гранде се сбогува емоционално с феновете си и се оттегля от светлината на прожекторите за известно време.

Американската певица и звезда от „Wicked“ заяви пред препълнената O2 Arena в Лондон, че „винаги ще цени“ преживяването от турнето „Eternal Sunshine“, чийто последен концерт се състоя във вторник вечерта.

Говорейки през сълзи, Гранде изрази благодарността си към хилядите фенове, дошли да я видят в последната вечер от турнето.

„Просто исках много да ви благодаря“, каза тя под бурните аплодисменти на публиката. „Благодаря ви за тези 10 прекрасни концерта в Лондон и за 41-те невероятни концерта от турнето „Eternal Sunshine“.“

Певицата определи турнето, започнало през юни в Оукланд, Калифорния, като „едно от най-красивите и необикновени преживявания“ в живота си.

„Имам най-добрите фенове в целия свят и винаги съм имала“, каза Гранде. „Обичам вашите тоалети. Обичам лицата ви. Обичам да ви виждам и да се свързвам с вас по този начин. Благодаря ви за всички усилия, които положихте, за да направите това толкова специално.“

Гранде се оттегля от публичния живот

Миналия месец стана ясно, че след края на турнето Гранде планира да „се отдръпне от публичността“.

Представител на 33-годишната певица заяви пред списание People на 2 август, че Гранде ще приключи турнето „на висока нота“, преди да си вземе „заслужена почивка от работата и публичните изяви, които я подлагат на непрекъснато обществено внимание“.

По същото време стана ясно, че Гранде се е отказала от участието си в лондонската постановка на мюзикъла на Стивън Сондхайм „Неделя в парка с Джордж“. В нея тя трябваше да играе заедно с колегата си от „Wicked“ Джонатан Бейли.

Впоследствие и Бейли се оттегли от продукцията, която е планирана за следващото лято.

Гранде отдавна е обект на засилено обществено внимание заради външния си вид. Наскоро видеото към последния ѝ сингъл „Petal“ предизвика дискусии заради коментари в социалните мрежи относно теглото и външността ѝ.

Ден след като новината за оттеглянето ѝ от публичния живот се разпространи, Гранде обясни, че решението ѝ не е било „реактивно или импулсивно“, а е било планирано отдавна.

„Чух, че феновете ми се притесняват, че негативизмът ми съсипва нещата, но просто трябва да кажа, че е точно обратното“, каза певицата по време на концерт в Чикаго.

„Границите трябва да бъдат поставяни. Понякога човешките същества просто имат нужда от почивка.“