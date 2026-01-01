Тази сутрин на улица „Народног фронта“ в новосадския квартал Лиман се появи надпис „Булевард Ратко Младич“, съобщи телевизия N1.

На една от сградите на улицата с бяла боя върху син фон е изписано „Булевард Ратко Младич“, като надписът е оформен като табела с име на улица. Местният проправителствен портал „NS Uživo“ публикува снимки, направени снощи, след като тази сутрин надписът е бил очертан.

През последните дни на няколко места в Нови Сад през нощта са били залепени сини стикери, изглеждащи като табели с имена на улици, предимно в квартал Лиман.

Младич, който почина на 27 август, е признат за виновен за геноцида в Сребреница, който е най-мащабното масово убийство в Европа след Втората световна война. Престъплението е извършено в рамките на няколко дни през юли 1995 г. в Сребреница и околните райони.

През 1993 г. Организацията на обединените нации обявява Сребреница за „зона за сигурност“, охранявана от леко въоръжен контингент от нидерландски миротворци. Въпреки това градът остава обсаден от силите на босненските сърби.

През юли 1995 г. Сребреница е превзета от Армията на Република Сръбска под командването на генерал Ратко Младич. В престъпленията участват и паравоенни формирования, включително членове на подразделението „Скорпионите“.

Силите на босненските сърби систематично отделят мъжете и момчетата от жените, децата и възрастните хора. След това са убити над 8000 бошняци, предимно мъже и момчета. Мемориалният център посочва най-малко 8372 жертви.

Телата са погребани в масови гробове. По-късно много от тях са разкопани с тежка техника и преместени във вторични и третични гробове в опит да бъдат укрити следите и мащабите на престъплението.

Останките на отделни жертви често са разпръснати на километри, което затруднява изключително много идентификацията чрез ДНК анализи. Процесът продължава и до днес.

Международният наказателен трибунал за бивша Югославия и Международният съд на ООН официално определиха престъпленията в Сребреница като геноцид.

Политическият лидер на босненските сърби Радован Караджич и командващият армията им Ратко Младич бяха осъдени на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Повече от 50 души са осъдени от международни и национални съдилища за участието си в геноцида и другите престъпления в района на Сребреница. Общият размер на присъдите им е около 700 години затвор, като са наложени и няколко доживотни наказания.