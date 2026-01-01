Става въпрос не за едно, а за две устройства, коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в отговор на въпрос за случая с открит заглушител в столичния квартал "Драгалевци". Демерджиев коментира темата преди изслушването си в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

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Демерджиев уточни, че едното устройство е монтирано на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Министърът обясни, че са снети са части от тези устройства и посочи, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са установили действащи устройства и са установили тяхното въздействие. Ще търсим частите на устройствата. Всички подобни случаи, при които се ползват подобни устройства, без да е позволено от закона, ще имат абсолютно аналогични действия, заяви той.

Той коментира, че по отношение на МВР няма съмнения за теч на информация. Възложих незабавно на Дирекция „Вътрешна сигурност“ да провери случая, но в момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители, изтече от самите служители на комисията и нашите сили се включиха доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията, но не полицията ги е ръководила дотогава, обясни Демерджиев. Преди МВР да отиде, служители са били там около половин час, уточни той.

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Припомняме, че на 21 август Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съобщи, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи са локализирали и неутрализирали в квартал „Драгалевци“, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули.

От Софийската районна прокуратура (СРП), заявиха на 27 август, че по предварителни данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая в кв. „Драгалевци“. В изявлението на Министерство на вътрешните работи е посочено, че са намерени елементи от заглушаващо устройство, не всички, те са отскубнати в последния момент, отговори премиерът Румен Радев.

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На 24 август говорителят на СРП Александра Стефанова каза, че по предварителни данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая. До момента са установени кабели, генератори, както и поставки без електрически устройства в тях, каза Стефанова и уточни, че по предварителни данни не може да бъде изведено, че тези устройства са заглушителни такива.

По-рано в същия ден премиерът Румен Радев съобщи, че заглушителят, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е бил поставен на джип, и собственикът му е ясен.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени шест претърсвания на различни адреси. Иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил, информираха от Софийската районна прокуратура. В понеделник служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са установили и иззели джип, оборудван с елементи на професионална система за заглушаване на сигнали, имащ отношение към разследването на случая с установения GPS заглушител в столичния квартал „Драгалевци“. Собствеността на автомобила е изяснена и е свързана със собствениците на имотите в квартал „Драгалевци“, обект на проверка.