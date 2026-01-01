Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено от служители на ДАНС, както и от служители на КДС. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за намерения в София GPS заглушител.

Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване връзката води до Размиг Чакърян – Ами. Тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства, посочи той.

След спецакцията в „Драгалевци“: Мистерия около тунели и тайни коридори

"Дълго време не само че никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, а и имаше полицейски патрул, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха, очевидно не всеки го разбира. Това беше още един пример, че вече живеем в други времена и вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него, както и в къща близо до Капитан Андреево. Предстои да анализираме всичко, което е иззето от двата обекта, и очаквам да има много интересна информация извън това, което вече се установи", каза още Демерджиев.

Превозното средство не е само едно, работим активно по установяване на всички обстоятелства. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето, предполагам, че от тях ще излязат интересни неща, добави министърът. Става въпрос за устройство, което е открито в къщата, която се намира близо до Капитан Андреево. То е записвало всички записи от камерите, охраняващи обекта, а те не са малко, каза още министърът.

Нова развръзка по случая с GPS заглушителя в София: Установен е собственикът

Той коментира и липсващите части от апаратурата. "Имаме данни, че е свалена тази част от апаратурата. Достатъчно много части от апаратурата са налични, за да сме наясно за каква апаратура става въпрос и с каква мощност, а тя е доста сериозна. Правим всичко необходимо да намерим и останалите елементи, както и да установим повече обстоятелства с това, което се случва на това място. Трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известният като търговец на правосъдие Пепи Еврото. Мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо, за да го изясним".

Попитан дали е имало политически чадър над тези лица, министърът отговори: "След като такива действия не са предприемани в годините назад, след като пред това заведение стоеше полицейски автомобил и пазеше това, което се случва там, изводът, който може да си направим, е този".

Имаме информация за много лица, които имат различни противообществени прояви и навсякъде създаваме необходимата организация тези лица да разберат, че това повече не може да се случва. Арести няма към момента, но има доста действия, които може и до това да доведат, каза още министър Демерджиев.

Версия за заглушителя в „Драгалевци” – най-вероятно е военен

Устройството е работило доста време - със сигурност повече от година. На въпрос как може да се контролират такива устройства, министърът каза, че когато държавата иска, се контролират по този начин - службите и КНС влизат и извършват проверки. Ако нямаше никакви проблеми с това устройство, щеше да се намери там в пълнота, а не да бъде частично разглобено и да се укриват елементите му. Когато държавата няма воля, се пази обектът в случай, че някой реши да го провери.

Демерджиев каза още, че предстоят промени в МВР. "На мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители, но преди да стане това трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата са с необходимия професионален опит, качества и интегритет, защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и към държавата".

Това, което се случваше в бургаската полиция - големи групи полицейски служители да служат на структури, на хора извън системата. Аз като министър няма да допусна това нещо и то трябва да приключи. Навсякъде в страната, където се установят подобни практики, ще има смени. Това наложи промените в ОДМВР - Бургас.

Министърът каза още, че от три месеца работят активно, има много преписки и немалко досъдебни производства във връзка с местни феодали. През следващите месеци ще стават ясни все повече имена, по отношение на които ще има внесени материали в прокуратурата.