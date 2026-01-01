По разследването за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ има доказателства, че смущение действително е било установено. До момента обаче сред иззетите вещи няма устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Това съобщи на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Оперативните действия са започнали в късния следобед на 21 август. Тогава службите са установили смущаване на GPS сигнала в района. От прокуратурата уточниха, че прекъсването е било установено преди започването на претърсването на заведението в „Драгалевци“. По време на самата акция сигналът вече е бил възстановен.

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Около 21 часа е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда до пет години затвор. Стефанова уточни, че заради правната квалификация на деянието разследващите имат ограничени възможности да използват някои способи за събиране на доказателства, включително достъп до определени трафични данни и специални разузнавателни средства.

При претърсванията на МВР и ДАНС в „Драгалевци“ и в къща край ГКПП „Капитан Андреево“ са открити различни предмети и техника, сред които кабели и акумулатор. До момента обаче не е намерено конкретно заглушаващо устройство. По предварителните заключения на техническите експерти нито един от иззетите предмети не може категорично да бъде определен като заглушител.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил предполагаемото заглушаващо устройство, за което службите са имали данни при оперативните действия, да бъде издирено и иззето.

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От прокуратурата подчертават, че на този етап не може да се направи извод дали първоначално установеното заглушаващо устройство впоследствие е било премахнато.

В понеделник наблюдаващият прокурор е дал писмени указания за допълнителни действия. Трябва да бъдат установени и разпитани всички лица, за които има данни, че са свързани със случая. По думите на Стефанова това включва и лицата, посочвани публично като свързани със случая, сред които и Размиг Чакърян-Ами.

При неявяване на призованите лица разследващите могат да разпоредят принудителното им довеждане. Ако местонахождението им не може да бъде установено, те могат да бъдат обявени за общодържавно издирване.

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По делото са назначени пет експертизи. Те трябва да установят предназначението и техническите характеристики на иззетите предмети, включително дали сред тях има техника, способна да заглушава конкретния сигнал, или отделни компоненти от подобно устройство.

Експертите трябва да дадат отговор и за предназначението на откритите акумулатор, кабели и друга техника, както и дали някои от тях могат да бъдат част от записващо устройство. Към момента в протоколите по досъдебното производство няма данни да е открито конкретно записващо устройство.

След получаването на експертизите наблюдаващият прокурор ще анализира всички събрани доказателства и ще прецени дали те сочат наличие на предмет на престъплението.

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Разследващите проверяват и собствеността на иззетите вещи, както и връзките между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията.

Все още не е установен произходът на откритите кабели и акумулатори. По предварителни данни на експертите те не представляват специфична техника, чийто произход може да бъде определен само по характеристиките ѝ.

Разпитите на свидетели продължават.