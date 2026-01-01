Случаят с намерения заглушител в „Драгалевци“ показва само едно – мафията се е сраснала с държавата, службите и МВР. Искаме да видим истински реформи. Това заяви лидерът на „Демократична България“ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

По думите му въпросът е какво ще се предприеме оттук нататък. „Ще има истински реформи или само ще наблюдаваме леко драскане по мафията, а трябва да има истинско дране. Ние ще настояваме да има реална реформа“, категоричен бе Мирчев.

„Да не се окаже, че някой дразни тези мутри, престъпници и наркотрафиканти, за да им вземе мрежата отдолу и просто да се смени фасадата“, коментира случая той.

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По думите на Божидар Божанов няма пълна прозрачност по случая в намереното устройство, заглушило радиочестотите на самолет, който е кацал на територията на летище София.

Божанов представи Закона за продуктовите такси като част от „реалните реформи“, които трябва да бъдат направени. „Продуктовите такси са такси, които всеки един български гражданин плаща, когато си купува електроуреди, кола и други. Тези такси да овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазарът, така че Таки да бъде изхвърлен оттам“, разясни той.

Следващата реформа, която от „Демократична България“ предлагат, е реформа в прокуратурата. „От заявките на управляващите видяхме много теми, свързани със съдебната система. Но прокуратурата – нейната недосегаемост, нейното съгласие, тава, че слага чадъри върху престъпния свят не го виждаме достатъчно и затова ние ще предложим такива реформи“, категоричен бе Божидар Божанов.