От 1 август приложението "еЗдраве" пита пациентите дали са били на преглед или изследване, отчетени от медицинските специалисти, и дава възможност за директно подаване на сигнал за нередност към Здравната каса.

Модулът "Публичен контрол" се появява при всяка регистрирана в досието медицинска дейност, обясниха от "Информационно обслужване" по време на представянето му, предава БНР.

Над 450 хиляди българи вече използват "еЗдраве" за достъп до пациентското си досие.

Ако в досието бъде регистриран преглед при личния лекар например, на екрана ще се появи въпросът "Вие ли сте били?", обясни Ивайло Стойчев от "Информационно обслужване."

"Съответно гражданите имат възможност да потвърдят или да подадат сигнал чрез натискане на бутона "Не".

За да може контролните органи да се свържат с лицата, които подават сигнали, задължително условие е да се подаде телефон и имейл за връзка. Сигналът автоматически се изпраща към системата, която е разработена на Здравната каса за обработка на тези сигнали."

Проверките се извършват в срок от два месеца, обясниха от Здравната каса. Резултатите от тях ще излизат като допълнителна информация в пациентското досие.

"Като нещо, което е много важно и на което разчитаме със Здравната каса, е всеки един сигнал да бъде подаван добросъвестно и отговорно от гражданите."

През септември в досието ще бъде добавена информация за дентални прегледи и дейности, както и модул, чрез който хората ще се информират колко средства са похарчени за лечението им по линия на Здравната каса.