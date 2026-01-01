Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков посети ТД Митница Пловдив, където представи новия временно изпълняващ длъжността директор Александър Димитров, съобщиха от агенцията.

Димитров има над 26-годишен стаж в митническата администрация, като е започнал кариерата си като митнически инспектор и e заемал различни ръководни длъжности.

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Бил е началник на най-голямото митническо бюро в България - Митническо бюро София-Запад (Илиянци), както и директор на ТД митница Варна.

Последната заемана от него длъжност е на държавен инспектор в Митнически пункт Калотина.