Белгийската полиция застреля в Юпен 42-годишния турски гражданин Халит Алтун, баща на четири деца, който по данни на властите е нападнал човек с нож. Инцидентът е станал след като конфликт между деца прераснал в сблъсък с участието на около 50 души.

Алтун е живял в Белгия около 15 години и е работил във фабрика за производство на кабели, съобщи турската информационна агенция İhlas (İHA).

Спорът започнал между деца от семейството на Алтун и деца от семейства с руски и украински произход, които се познавали от училище и играели заедно в парка „Шайблерплац“, съобщи белгийската телевизия BRF.

Впоследствие в конфликта се намесили и възрастни.

Четирима полицаи пристигнали около 18:30 часа и се опитали да успокоят тълпата, използвайки лютив спрей, съобщи вестник „ГренцЕхо“.

По данни на прокуратурата в Юпен Алтун взел нож, насочил се към другата група и ранил човек, който се опитал да го спре. Семейството на Алтун обаче отрича твърдението на прокуратурата, че той е нападнал човек с нож.

След това един от полицаите произвел два изстрела срещу Алтун, който починал от раните си, съобщиха прокурорите.

Хаят Карим, адвокат на вдовицата на Алтун, отхвърли версията на прокуратурата. Пред белгийската държавна телевизия RTBF той заяви, че Алтун не е бил въоръжен, когато полицията го е застреляла.

Чичото на Алтун, Джихад Огюшлю, заяви, че племенникът му се опитвал да защити децата си. Той също така твърди, че след стрелбата полицията му поставила белезници, а линейка пристигнала около 40 минути по-късно. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Постоянният комитет за наблюдение на полицията в Белгия, известен като Комитет P, разследва употребата на смъртоносна сила от полицая. Отделно федералната полиция провежда разследване на сбиването и предполагаемото нападение с нож.

До понеделник полицията е установила самоличността на около 30 свидетели и призова други очевидци да предоставят сведения или видеозаписи от мобилните си телефони, свързани с инцидента.