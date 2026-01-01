Президентът Володимир Зеленски заяви, че разследване ще установи какво е причинило спор между две украински служби за сигурност да ескалира до престрелка в Киев тази седмица, при която са били ранени трима членове на военното разузнаване на министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Спорът се върти около изчезването за девет дни на руски националистически активист, който се бие заедно с украинските войски в 4‑годишната и половина война между Москва и Киев. Националистът твърди, че е бил задържан от Силите за сигурност на Украйна (ССУ/СБУ) и принуден да подпише признание, че е сътрудничил на руското разузнаване. По‑късно той оттегля това заявление.

Уличният сблъсък се е случил в центъра на Киев във вторник, след като домът на активиста е бил претърсен. Служители на СБУ са стреляли по членове на подразделение на ГУР. СБУ заяви, че е действала, за да предотврати вдъхновен от Москва заговор за убийство на руски анти‑кремълски активисти в Киев.

"Важно е истината да излезе наяве. И подобни ситуации да не се повтарят", каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

„Оценка на ръководителите на тези две служби — СБУ и ГУР — ще бъде направена въз основа на резултатите от вътрешното разследване. Напълно справедливо е и двете страни да бъдат подведени под отговорност. И двете са действали по начин, който не е трябвало да се случва", каза той.

Във връзка с инцидента двама военнослужещи от двете структури са били уведомени, че са заподозрени. Зеленски е освободил от длъжност ръководителя на отдела за защита на държавната тайна в СБУ, Олег Храмов.

Освен това Зеленски каза в своето вечерно видеообръщение, че са определени предварителни дати за посещение на американски преговарящи.

"Очакваме да видим представители на президента на САЩ тук, в Киев", подчерта Зеленски.

"Очакваме среща с тях в следващите дни. Това е много важно. Важно е Америка да продължи да бъде активна."