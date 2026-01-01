Заседанието на Народното събрание започне в 8:30 ч. с блицконтрол.

На 2 септември парламентът реши днешното петъчно заседание да започне по-рано, в 8:30 ч., вместо в 9:00 ч., и да приключи в 13:30 ч. Предложението бе обявено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова и е било обсъдено на председателски съвет.

Съгласно правилника на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народните представители, в блицконтрол.

На 2 септември, по предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, бе решено и след блицконтрола веднага да започне петъчният парламентарен контрол, без да има почивка.

В редовния парламентарен контрол ще участват министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев.