Президентът на Аржентина Хавиер Милей отново потвърди претенциите на страната върху Фолклендските острови и каза, че ще въведе санкции срещу всяка петролна компания, работеща в района, предаде ДПА.

Той направи своето обръщение към нацията на фона на ново напрежение около британската отвъдморска територия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон няма да помогне на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите.

"Искам да бъда напълно ясен с всички. Фолклендите са аржентински. Исторически и юридически. Не може да има спор. Те са част от аржентинската територия. Островитяните, на своята узурпирана земя, нямат легитимно право на самоопределение и всеки аргумент за подобно самоопределение е невалиден".

Милей добави, че Великобритания е изправена пред "множество кризи на множество фронтове" и заяви, че ще подпише укази за въвеждане на санкции срещу всяка компания, работеща по добива на петрол в района.

Аржентинският президент обяви нефтеното находище "Сий лайън" за "явна и непосредствена опасност" за претенциите на страната.

"Ако не действаме бързо, след няколко месеца те ще имат материалния капацитет да достигнат до петрола под нашето море. Нещо, което никога досега не се е случвало", предупреди той. Обявявайки планове за военноморска база в Тиере дел Фуего в южната част на Аржентина, той каза, че Тръмп и САЩ "преоценяват историческата си позиция относно Фолклендите".

"Това не са празни думи, защото те разбират, че Аржентина е надежден партньор и ценен съюзник за десетилетия напред", подчерта той.

"Нашата роля и значимост като държава в света се промениха драматично. Фолкландите са нашето бъдеще — трябва да си върнем тези острови, които са национално значими. Няма друг път напред. Това е най‑добрият начин да отдадем почит на онези, които пожертваха живота си за тази кауза. Наше задължение е като нация да почетем тяхната памет".

Президентът на САЩ намекна снощи, че няма да подкрепи Великобритания в спор за територията, след като беше попитан в интервю дали би "се притекъл на помощ", припомня ДПА.