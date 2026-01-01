Заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е насрочено за днес от 10:00 ч., информира институцията на официалния си сайт. Дневният ред също е публикуван.

Предвидени са шест точки за разискване, сред които отчет за текущото изпълнение на средствата на Касата към 31 май 2026 г., както и изпълнението на бюджета към 30 юни 2026 г.

Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа и проектите на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2026–2028 г. и на Националния рамков договор за денталните дейности за 2026–2028 г.

В дневния ред е включено и предложение за месечно разпределение на средствата по Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г., както и избор на търговски банки за обслужване на бюджетните сметки на 28-те районни здравноосигурителни каси.

В четвъртък парламентът избра нов управител на НЗОК. Депутатите одобриха кандидатурата на д-р Владимир Даскалов.