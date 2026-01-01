Турският вицепрезидент Джевдет Йълназ обяви, че е намерено още едно тяло от ферибота, преобърнал се в близост до кипърското пристанище Гирне. С него броят на жертвите достигна десет, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Изявлението на Джевдет Йълмаз бе направено след среща в признатата единствено от Турция Севернокипърската турска република с близките на издирваните от корабокрушението.

Пътническият кораб, изпълняващ курсове по линията между пристанище Гирне и турското пристанище Ташуджу в Мерсин, започна да се пълни с вода откъм носа малко след като отплува от Гирне в неделя по обед.

При опит да се върне обратно в пристанището на Кирения корабът се преобърна. От него първоначално бяха спасени 241 души, а телата на осем загинали бяха намерени, а за 20-те изчезнали започна издирвателна операция.