20-те души, изчезнали от пътнически ферибот, преобърнал се край Северен Кипър, вероятно са потънали заедно с кораба, съобщиха днес властите, докато спасителните операции продължават четвърти ден.

Най-малко осем души загинаха, когато препълненият ферибот, превозващ 267 души, потъна малко след като напусна пристанището Кирения на северния бряг на разделения остров.

Всички те са били турци, според представители на самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република (СКТР), призната само от Анкара.

„Продължават издирвателните операции за 20-те изчезнали лица, за които смятаме, че са на кораба“, заяви премиерът на СКТР Юнал Юстел пред репортери в пристанището на Кирения.

От тях 18 са турски граждани, а двама са жители на Северен Кипър, съобщиха властите.

FiloJet, френски катамаран, регистриран през 2001 г., в момента се намира на дълбочина 550 метра, а два турски военноморски кораба, оборудвани с дронове за дълбоководно гмуркане, изследват останките.