С различни прояви Димитровград ще отбележи 79 години от основаването си.

Празничната програма за Деня на Димитровград започва с традиционното представяне на годишния календар на Общината, който започва и завършва със септември.

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То ще се състои в ляната градина на Историческия музей, съобщиха от общинската администрация. Тази година за илюстрации са използвани артефакти от фонда на музея.

Община Димитровград

За 18:30 часа е предвидено тържественото заседание на Общинския съвет, на което със званието „Почетен гражданин" ще бъде удостоен посмъртно бившият началник на местната пожарна Иван Пачов.

Туристически информационен център-Димитровград

Официалната церемония на площад „България" ще започне с приемане на строя и издигане на националното знаме на България.

Гергана Николова, DarikNews.bg

Кметът на общината Иво Димов и гости ще отправят поздравления към димитровградчани и гостите на града по повод празника. Сред гостите ще бъдат представители на три побратимени с Димитровград града.

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С концерт на рок група Б.Т.Р. на централния площад „България" и пиротехническо шоу ще завърши днешният Ден на Димитровград, гласи разпространената от Общината празнична програма за отбелязването на 79-та годишнина от основаването на града.

Официалното начало на града е на 2 септември 1947 година.

БТА

Тогава агломерацията на трите села Раковски, Марийно и Черноконево се слива в ново населено място с Постановление №3 на тогавашния Министерски съвет. Така той става първият социалистически град у нас.

Огрян в слънце Димитровград - най-младият град в България (СНИМКИ)

Основите му се поставят от 50 000 бригадири, които идват от 963 градове и села на България в периода 1948-1950 г. Много от тях стават жители на новия град.

Работят в самостоятелна бригада, наречена “Млада гвардия“ - с девиз "Ние изграждаме града, градът изгражда нас“.

Кметът Иво Димов отправи поздравителен адрес към гражданите по повод празника. "Един град преди 79 г. се превърна в символ на младежката романтика и всеотдайност, в емблема на едно поколение, вплело младостт , вярата и любовта си в съграждането на темелите на новото време", написа той.