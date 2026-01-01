Парламентът отхвърли проект на решение, внесен от „Възраждане“, с който се възлага на Министерския съвет да отправи искане към Европейската комисия е едноседмичен срок за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия или изнасяни от Русия. Предложението беше гласувано с десет гласа "за", 13 гласа "против" и 115 гласа "въздържал се".

Вносителят посочва в мотивите си, че е налице извънредна ситуация, при която въоръжен конфликт между Иран и САЩ е довел до драстичен скок на горивата на световните пазари. Ако страната ни започне в тази извънредна ситуация да внася по-евтини горива от Русия, това ще подейства положително върху българската икономика и ще забави както ръста на цените на всички стоки и услуги, така и инфлацията, пише в мотивите на законопроекта.

Когато министър-председателят Румен Радев заявява, че ще работи за възстановяване на взаимоотношенията с Русия, това тежи много пред избирателите. Към днешна дата правителството прави точно обратното - нито работи за възстановяване на взаимоотношенията с Русия, нито променя евроатлантическите политики, прокарвани 37 години, каза Цончо Ганев от "Възраждане". Цените на горивата пряко влияят на това какво се случва в икономическия ни живот. Плащаме високи цени на горивата, при положение, че могат да бъдат по-ниски, ако имаме гарантиран доставчик на няколко стотин километра от нас, който ще доставя гарантирани количества, от които имаме нужда, посочи Ганев. Той добави, че тези санкции са в тежест на българското общество и на всички потребители на стоки и услуги.

Цените на горивата се увеличиха, а това е основен компонент от цените на стоките и услугите. До момента правителството няма нито една всеобхватна мярка, с която гражданите и бизнесът да се възползват от по-ниски цени на горивата, а други държави членки на ЕС предприеха такива мерки през последните три-четири месеца, каза Петър Петров от "Възраждане".