Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, управителят на ВиК „Йовковци“ инж. Росен Найденов и ръководителят на язовир „Йовковци“ инж. Ангел Стоянов извършиха внезапна проверка на незаконен къмпинг в санитарната зона на водохранилището в Еленския балкан. Къмпингът се намира в землището на село Шилковци, община Елена, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в старата столица.

При извършения оглед на място е констатирано, че на няколко декара от бреговата ивица на язовира съществува обособено къмпинг място, което функционира в нарушение на закона. Периметърът на пространството е заграден с телена ограда, на която са поставени табели, указващи, че зоната е под охрана. По дърветата в обсега са монтирани камери за видеонаблюдение. В ограденото пространство са паркирани каравани, разпънати са шатри, палатки и хамаци. На брега е изградено стационарно барбекю, а край тях са позиционирани лодки и поставени въдици във водата. Подходът към мястото е застлан с чакъл, което улеснява достъпа на автомобили до брега на водоема.

Проверката е инициирана след постъпило писмо от кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев до областния управител, управителя на ВиК „Йовковци“, Областната дирекция на МВР – Велико Търново и Басейнова дирекция. В писмото той настоява за предприемане на действия според правомощията на всяка от изброените институции, тъй като общинската администрация няма преки правомощия по отношение на санитарно-охранителната зона на язовира.

След извършения оглед областният управител е категоричен, че подобни действия са недопустими, защото водата от този язовир е основен източник за питейно-битово водоснабдяване на значителна част от населените места във Великотърновска област, а така може да бъде замърсена. Той разпореди незабавното сформиране на междуведомствена експертна комисия, която в най-кратък срок да извърши цялостен обход на язовир „Йовковци“, за да бъдат установени всички нарушения по бреговата ивица. Богомилов подчерта, че няма да бъде допускана такава престъпна небрежност и бездействие, когато става въпрос за здравето на хората и сигурността на стратегически обекти от национално значение. За всички констатирани по време на огледите нередности ще бъде сезирана прокуратурата.

Областна администрация – Велико Търново ще продължи да следи стриктно спазването на разпоредбите за ползване на санитарно-охранителните зони и ще предприема всички законови мерки за опазване на обществения интерес.

Припомняме, че областният управител на Велико Търново инициира законодателни промени, подкрепени от 21 негови колеги, за почистването на реките, а на среща с него кметове и ВиК специалисти потърсиха решения за справяне с водната криза във Великотърновска област. Пред Богомилов еколози представиха и възможности за премахване на миграционни бариери и осигуряване на свързаността на реките Белица и Дряновска.