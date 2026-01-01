Движението на тежкотоварните камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по някои от най-натоварените пътища в страната заради очаквания засилен трафик около 6 септември – Деня на Съединението. Ограниченията ще важат по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по участък от път I-1 в област Благоевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Мярката има за цел да улесни пътуването в дните, в които се очаква много хора да тръгнат на път, както и да намали риска от образуване на колони и пътни инциденти.

Кога ще има ограничения

На 4 септември, петък, от 15:00 до 20:00 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, излизащи от София. Тежкотоварните автомобили, които пътуват към столицата, ще могат да се движат без ограничения.

На 5 септември, събота, от 09:00 до 14:00 часа отново ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, напускащи София.

На 7 септември, понеделник, от 12:00 до 20:00 часа ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, които пътуват към София. Камионите, излизащи от столицата, ще се движат без ограничения.

Кои камиони няма да бъдат спирани

Ограниченията по „Хемус“, „Струма“ и път I-1 в област Благоевград няма да важат за камиони над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници.

Изключение ще има и за превозните средства, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и за специализирани екарисажни автомобили.

При „Тракия“ ограничението няма да важи за тежкотоварните превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници. В посока София няма да бъдат спирани и превозните средства с опасни товари в участъка между пътните възли „Ихтиман“ и „Вакарел“.

Променят движението край Симитли

Заради очаквания интензивен трафик по път I-1 в района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение.

На 4 и 5 септември автомобилите в посока Кулата ще разполагат с две ленти, а в посока София ще се пътува в една лента.

На 7 септември движението ще бъде организирано обратно – две ленти ще има към София и една към Кулата.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания.

Шофьорите могат да следят актуалната натовареност на републиканската пътна мрежа чрез интерактивната карта за трафика на АПИ и Националното тол управление.