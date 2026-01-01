Парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри отмяната на забраната за износ на определени горива, въведена в края на октомври 2025 г. Проектът на решение беше подкрепен с 19 гласа „за“, без „против“ и с два гласа „въздържал се“.

Предложението на Министерския съвет беше представено от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова.

Забраната за износ на дизел, керосин, индустриални горива и някои видове масла беше въведена заради необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива на фона на санкциите на САЩ срещу дружества от групата „Лукойл“.

Според вносителите обаче обстоятелствата вече са променени. Към момента санкциите на САЩ и Великобритания не се прилагат спрямо дружествата от групата „Лукойл“ в България, включително „Лукойл Нефтохим Бургас“, заради действаща специална дерогация.

Освен това държавата е назначила особен търговски управител на дружествата от групата, което според Министерския съвет гарантира непрекъсваемост на дейността им.

Според правителството забраната вече създава проблеми

В мотивите към проекта се посочва, че рисковете, заради които е била въведена забраната, вече са преодолени. В същото време продължаването ѝ създавало административни и организационни пречки пред бизнеса.

Според вносителите ограниченията затрудняват оперативната дейност на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и водят до загуби за оператори, които не могат да изпълняват договорите си с международни контрагенти.

От Министерския съвет посочват и че продължаването на забраната може да противоречи на европейското право, тъй като представлява изключение от принципа на свободното движение на стоки. По тази причина ограничението трябва да бъде обосновано, докато са налице причините за него, а при отпадането им – да бъде отменено.

Спор за цените на горивата

По време на заседанието депутати от „Демократична България“ се противопоставиха на отмяната на ограничението.

Мартин Димитров и Джипо Джипов заявиха, че е безотговорно забраната да бъде премахната без анализ на въздействието върху пазара. Според тях няма достатъчно яснота как отмяната ще се отрази на цените на горивата в България.

Двамата посочиха и че в някои съседни на България държави дизеловото гориво е по-скъпо, което според тях може да създаде предпоставка за повишаване на цените у нас при възможност за по-голям износ.

От „Прогресивна България“ Слави Василев защити отмяната на забраната. По думите му цените на горивата у нас не зависят пряко от количествата, произвеждани от „Лукойл Нефтохим Бургас“, тъй като рафинерията произвежда повече гориво, отколкото е вътрешното потребление.

Според Василев цените на дребно следват международните котировки, а прекият ефект от отмяната на забраната ще бъде по-голяма печалба за търговците на горива, както и облекчаване на бизнеса.

Той обърна внимание и на технологичния процес при производството на дизел. По думите му заедно с него се произвежда и бензин, а ограниченият износ е довел до общ спад на износа и до запълване на складовите капацитети на рафинерията.

Петролният бизнес подкрепя отмяната

Заместник-министърът Михаела Карадимова съобщи, че по проекта са получени положителни становища от Българската петролна и газова асоциация и от особения управител на „Лукойл“ Евгени Симеонов.

От Българската петролна и газова асоциация посочват, че към момента няма проблеми с доставките на дизелово гориво в страната. Според организацията необходимите оперативни количества течни горива са налични и няма причина да продължава действието на ограничението.

От асоциацията подчертават още, че българските доставки на горива за държавите от Балканския полуостров имат значение не само за търговията, но и за енергийната сигурност на региона.

Проектът за отмяна на забраната предстои да бъде разгледан и в пленарната зала на Народното събрание.