Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) допусна петима кандидати за участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите, съобщиха от пресцентъра на съвета. На заседание днес колегията гласува с девет гласа „за“ предложените диспозитиви.

С решение на колегията са допуснати следните кандидати: Благовест Димитров Вангелов - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас; Владимир Валентинов Николов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен; Иван Любчов Тасков - прокурор в Софийска градска прокуратура; Пламен Борисов Евгениев - прокурор в Апелативна прокуратура - София; както и Атанас Димитров Илиев - заместник-административен ръководител (заместник-окръжен прокурор) на Окръжна прокуратура - Смолян.

26 предложения за кандидати за ВСС са постъпили в парламента

Решенията ще бъдат обявени незабавно на интернет страницата на ВСС и могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от обявяването им, обясни докладчикът по точката Огнян Дамянов.

Припомняме, че бяха предложени 25 кандидатури за изборни членове на ВСС от прокурорите.