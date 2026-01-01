Депутати от ГЕРБ с критики към властта за външната политика. Повод за коментара им е съвместното изявление между външния и вътрешния министър на Германия, които след едномесечно разследване за опита за саботаж на летището в Лайпциг, са разкрили истината за нападението.

"Зад заредения с експлозив дрон, открит на летището, стои руски опит за саботаж. Това е тема, която касае не само сигурността на Германия, но и опит за атака срещу държава-член на ЕС, наш съюзник в НАТО", каза Георг Георгиев.

"България мълчи за това, че Руската федерация стои зад този и зад още няколко предполагаеми атаки на територията на Германия, какво трябва да се случи, за да се солидаризира България със своя партньор Германия", запита Георгиев. Той запита какво се случва със сигурността в нашата държава и какво очаква България от своите партньори, ако дори в моменти като този "ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с нашите външнополитически съюзници". Според него това не е първият път, в който България не се заявява в международния дебат по отношение на осъдителните реакции към Русия.

"Ние до ден днешен не знаем България предоставя ли военна помощ на Украйна, не предоставя ли", запита Георг Георгиев.

"Крайно време е президентът да свика КСНС, редно е обществото да бъде информирано", каза Христо Гаджев по повод напрежението в Близкия Изток