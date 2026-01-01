Задържаха издирван мъж, който отказал да напусне избено помещение в Сливен, съобщиха от полицията.

Полицейски служители от участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали обявен за издирване мъж на 44 години, който с действията си им е пречил да изпълнят служебните си задържания. Той е отказал да напусне избено помещение в кв. „Даме Груев“, в което е проникнал противозаконно.

Отведен е в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. Започнато е разследване по случая. Задържаният е обявен за издирване с влязла в сила присъда от 2 години лишаване от свобода.