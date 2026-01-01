Отстраняване на авария налага промяна в схемата на водоснабдяване в някои райони на София, съобщиха от "Софийска вода".

Отстраняването на авария в кв. "Овча купел" налага промяна в схемата на водоснабдяване от 9:00 до 21:00 часа на 3 септември.

Част от южните квартали на София ще останат без вода

Очаква се влошаване на качество на водата в жк. "Надежда" 1, 2, 3 и 4, както и кв. "Връбница" 1 и 2 част.

Жк. "Западна Фабрика" ще остане с много слабо налягане, като на места може да има и безводие.