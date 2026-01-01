23-годишна жена падна от камион в движение, след като тийнейджърка отваря вратата на превозното средство в движение, съобщиха от полицията.

По първоначална информация на 1 септември около 15:50 ч., в град Стара Загора на югоизточен ръкав на пътен възел между бул."Никола Петков" с път I-5, се е движил товарен автомобил, управляван от 61-годишен мъж.

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В автомобила пътували отпред в средата жена на 19 години и отпред вляво жена на 23 години. На десен завой 19-годишната пътничка отваря предна лява врата по време на движение, в следствие на което 23-годишната пътничка пада от камиона, а 19-годишната слиза от него преди да е спрял.

Водачът откарал двете жени в Спешна помощ в Стара Загора, където им е оказана медицинска помощ и са освободени, без опасност за живота. Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Местопроизшествието не е посещавано и запазено, обслужено е от екип на сектор "Пътна полиция".