Катастрофа между трамвай и камион на „Чистота“ стана тази сутрин на бул. „Шипченски проход“ в София, в близост до бензиностанция, съобщава NOVA.

При инцидента няма данни за пострадали. Ватманката е била силно уплашена и е в шок след сблъсъка.

Катастрофа между тир и трамвай в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Движението на трамваите в района е спряно, съобщи директорът на „Столичен електротранспорт“ Евгени Ганчев.

По първоначална информация при катастрофата са нанесени материални щети. На място се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента.

От СДВР към момента все още не разполагат с подробна информация. Очаква се повече данни да бъдат предоставени по-късно.