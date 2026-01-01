Откриха метален предмет, наподобяващ артилерийски снаряд в Исперих, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в РУ-Исперих около 9.20 часа на 1 септември. За находката съобщил 56-годишен мъж, който бил на риболов по река Дунав в района на Долно Ряхово.

Корозиралият метален предмет с диаметър приблизително 20 см мъжът превозил с личния си автомобил до дома си в град Исперих.

Военни обезвредиха корозирал снаряд на брега на Дунав

В хода на предприетите действия е установено, че се касае за артилерийско гюле или експлозивен артилерийски снаряд. Периметърът около къщата на заявителя е отцепен до пристигането на военно формирование и военна полиция.

След обезвреждане предметът е транспортиран за унищожаване. По случая се води проверка.